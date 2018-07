Luxemburgo 'estreia' pelo Flamengo diante de torcida carioca

Foram quatro pontos somados nos dois primeiros jogos e Vanderlei Luxemburgo já ganhou o apreço do elenco. Neste sábado, a partir das 18h30, o técnico tentará conquistar de vez a confiança da torcida, quando o Flamengo enfrenta o Internacional no Engenhão. Será a primeira vez desde seu retorno ao clube que comandará o Rubro-Negro no Rio. A partida de estreia (vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO) foi em Volta Redonda.

Luxemburgo quer ver o estádio com um bom público para apoiar o time no que classifica como a primeira de uma série de nove decisões. "O torcedor precisa entender que a nossa casa, o Maracanã, está em reformas. Alugamos uma nova casa e é nela que vamos jogar até a outra ficar pronta. O torcedor precisa se acostumar e ajudar o time", convocou o técnico.

Para isso, a mando da presidente Patrícia Amorim, o clube reduziu em R$ 10 o preço dos ingressos em todos os setores. As entradas variam de R$ 30 a R$ 60 para o confronto contra os colorados.

Além de se apresentar ao torcedor carioca, Luxemburgo também teve a comemorar a semana livre para treinar e por em prática mais de sua filosofia. Ele espera que o rendimento de todos os jogadores comece a melhorar a partir de agora, quando as rodadas se limitarão aos fins de

Semana. A lamentar, apenas a contusão na panturrilha de Val Baiano, que não pega os gaúchos. "Foi uma semana muito proveitosa para todos. A nossa equipe evoluiu taticamente com os bons treinos. Infelizmente, tivemos o problema do Val Baiano", disse o comandante rubro-negro, que espera muitas dificuldades. "O Internacional tem um dos melhores elencos. Mas precisamos ter a ideia fixa na vitória. Já empatamos muito em casa."

Além de Val Baiano, Vanderlei terá alguns problemas para armar o time. Willians, Leonardo Moura e David estão suspensos. Com isso, Rafael Galhardo assume a lateral direita, Ronaldo Angelim volta à zaga e Maldonado reaparece entre os titulares.

Ficha Técnica

Flamengo

Marcelo Lomba; Rafael Galhardo, Ronaldo Angelim, Welinton e Juan; Maldonado, Correa, Kleberson e Renato; Diego Maurício e Deivid - Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Internacional

Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Derley, Wilson Matias, Tinga e Giuliano; D'Alessandro e Alecsandro - Técnico: Celso Roth

Juiz: Wilson Luiz Seneme (FIFA-SP)

Horário: 18h30

Local: Engenhão (Rio de Janeiro)

TV: SporTV