Luxemburgo evita comparações do Palmeiras atual com o de 1996: 'Outro momento'

No Campeonato Paulista foram três jogos e duas goleadas por 4 a 0. Tirando o empate sem gols no clássico com o São Paulo, o Palmeiras atropelou o Ituano e o Oeste no torneio estadual. O excelente início já foi suficiente para o atual time ser comparado ao ataque dos cem gols e 1966, da primeira passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo clube alviverde.

LEIA TAMBÉM > Regina Duarte aceita convite para assumir a Secretaria da Cultura

"Não vamos fazer comparação, é outra época, outro momento. Houve muitas mudanças com relação à maneira de jogar, à intensidade do jogo, quilômetro percorrido, qualidade dos jogadores. Vamos querer fazer gols sempre, minhas equipes sempre buscam fazer gol. Não gosto muito de negociar resultado", afirmou o treinador.

Com dinheiro da Parmalat, o Palmeiras formou um grande time em 1996, com um ataque formado por Rivaldo, Djalminha, Müller e Luizão. No Campeonato Paulista, disputou 30 partida em turno e returno por pontos corridos. A equipe faturou o troféu com 28 pontos de vantagem para o segundo colocado. No ano, fez 102 gols e ainda conquistou o Campeonato Brasileiro.

O atual elenco não tem tantas estrelas. O destaque na goleada sobre o Oeste foi Willian, com três gols. "É um grande jogador, joga diferente do Adriano, que sai também, mas não sai tanto como ele. Ele abre espaço para o pessoal meter bola para ele, sempre jogou assim. Foi bom, porque mostra que temos duas situações. Podemos até usar os dois juntos, um mais próximo da área. Gostei muito da intensidade que a equipe botou no jogo, porque não podíamos entrar no jogo dele, de cadenciar. Se termina 0 a 0 o primeiro tempo, vão lá e acham um gol numa bola perdida, aí complica. Tivemos a felicidade de fazer o gol e continuamos mantendo a intensidade do jogo", declarou Luxemburgo.

O treinador também sabe que essa equipe ainda tem muito a evoluir. "Não podemos nos iludir porque conseguimos os resultados, achar que estamos preparados para decidir uma competição que vai ser definida em fevereiro e março, Libertadores também. Temos que melhorar muito a qualidade física, a qualidade tática e a qualidade técnica. Temos que avançar bastante. Esses resultados não podem iludir, o torcedor fica satisfeito, mas a gente sabe que estamos distantes e precisamos trabalhar bastante", finalizou.