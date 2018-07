Luxemburgo evita lamentar empate do Fluminense no Rio

"Resultado bom dentro das circunstâncias do jogo. No primeiro tempo eles só buscaram o contra-ataque e acharam o gol numa bola no lado do campo. Avisamos que poderia acontecer durante a palestra, mas paciência, mérito do adversário", analisou Luxemburgo, que explicou a sua decisão de fazer duas alterações no intervalo e disse que o desgaste físico atrapalhou o desempenho do seu time.

"Tinha preparado outra situação, mas o Carlinhos pediu para sair alegando cansaço e tive de alterar meu pensamento. Mexi de acordo com o que devia fazer, pensando na parte física. Estávamos com viagem nas costas, jogando quarta e sábado. Quando não se pode ganhar o melhor é não perder", afirmou.

Luxemburgo elogiou a atuação de Ronan, que substituiu Carlinhos no segundo tempo, mas pediu calma com as promessas das categorias de base do clube. "Assim como os outros jovens, o Ronan está mostrando qualidade. Os atletas que estão subindo da base, com certeza poderão render melhor no ano que vem, quando estarão melhor preparados", encerrou.

O empate de sábado deixou o Fluminense com 30 pontos, na oitava colocação no Campeonato Brasileiro, mas o time pode perder várias posições neste domingo. A equipe volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Goiás, às 18h30, no Serra Dourada, pela 24ª rodada.