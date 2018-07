Luxemburgo evita mistério e confirma Cruzeiro com Joel e Charles

A única mudança em relação ao jogo anterior é a entrada de Paulo André na vaga de Léo na zaga. "Irei repetir a equipe, com exceção à entrada do Paulo André no lugar do Léo. Vou manter o time porque tivemos um desenho bom em campo e gostei da resposta dos atletas, portanto é uma manutenção natural", justificou Luxemburgo.

Desta forma, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Ceará, Manoel, Paulo André e Fabrício; Charles, Henrique, Arrascaeta e Marcos Vinicius; Joel e Marinho. O técnico optou por deixar Damião no banco porque o atacante não vem correspondendo em campo, enquanto o camaronês Joel está surpreendendo no time mineiro.

No meio-campo, Charles ganhou a posição de Willians porque agradou ao treinador no fim de semana. Além disso, Luxemburgo está insatisfeito com as seguidas suspensões de Willians, que já acumula seis cartões amarelos e um vermelho nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Apesar disso, Luxemburgo não descartou fazer novas mudanças na equipe durante o Brasileirão. "Ajustarei a equipe à qualidade dos jogadores. Tenho um elenco bastante versátil e que me dá a oportunidade de promover alterações. No momento, encaixei esse time", afirmou.