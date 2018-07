Luxemburgo evita mistério e repete time do Cruzeiro em treino Vanderlei Luxemburgo evitou o mistério nesta quinta-feira e repetiu a mesma escalação do Cruzeiro que havia testado no treino de quarta. O técnico manteve Paulo André no lugar de do suspenso Bruno Rodrigo na preparação da equipe para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira.