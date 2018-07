Luxemburgo exalta desempenho de Ronaldinho Gaúcho

"Temos um jogador com uma habilidade fora do comum e exploramos isso", declarou o treinador, que admitiu projetar seu time focado no jogo de Ronaldinho. "Estamos acostumados a fazer isso, treinamos isso. O Ronaldinho recebe a bola pela esquerda e aparecem várias opções. O Thiago Neves e o Deivid fecham, em diagonal, mas ainda tem o Léo Moura lá na direita", analisou.

Herói do Flamengo mais uma vez, Ronaldinho exaltou a campanha do time, que perdeu apenas uma partida neste ano. "Vivo um momento único, que nunca passei em minha carreira. Ficar sete meses e perder apenas um jogo é maravilhoso. Está tudo maravilhoso. O desempenho do time e essa torcida", comemorou.

"O Flamengo tem conquistado vitórias importantes, em sequência. E isso é fundamental para continuar lá em cima na tabela e para conquistar nosso objetivo, que é o título brasileiro", projetou o atacante, que voltou a ser cotado para defender a seleção brasileira. "Eu nunca deixei de pensar em seleção".

Ronaldinho comentou ainda que não teve problemas em enfrentar seu ex-time pela primeira vez na carreira. "O sentimento que tenho é de respeito. Comecei minha trajetória no Grêmio e não poderia ser diferente. Mas hoje eu cumpro minhas obrigações aqui no Flamengo.

Tenho ainda que retribuir o carinho que essa torcida tem comigo", afirmou.

DESFALQUES - O Flamengo terá pelo menos dois desfalques para o jogo de quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Sete Lagoas. O zagueiro Welinton e o volante Williams receberam o terceiro cartão amarelo no sábado e terão que cumprir suspensão no meio de semana.