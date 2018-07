Luxemburgo exalta Dida e já garante o goleiro como titular no Grêmio

PORTO ALEGRE - Depois de ter escalado Dida no jogo-treino disputado diante do Canoas, na última quinta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou claro nesta sexta que o experiente goleiro será o titular do Grêmio já a partir do início desta temporada. Contratado junto à Portuguesa, o jogador de 39 anos de idade foi exaltado pelo comandante, que citou o atleta como um "exemplo para todos".

O treinador falou sobre o goleiro ao analisar a montagem do elenco gremista para esta temporada, para qual o clube também contratou o rodado zagueiro Cris, de 35 anos, que estava no Galatasaray, da Turquia. "A reposição é sempre importante. Trouxemos o Dida para ter um pouco mais de experiência entre os goleiros. O Cris tem uma condição física privilegiada, está dentro dos objetivos e tem desafios ainda na carreira. Fizemos a manutenção de alguns jogadores importantes, mas ainda temos que complementar algumas necessidades", alertou.

E, ao justificar a sua predileção por Dida, o treinador fez elogios a Marcelo Grohe, que vinha atuando como titular até a chegada ao clube do goleiro titular do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Entretanto, Luxemburgo lembrou que Dida conseguiu se destacar na Portuguesa no Campeonato Brasileiro, mesmo atuando como um veterano que adiou a sua aposentadoria para voltar ao futebol profissional.

"Temos dois grandes goleiros, mais um garoto com potencial. Mas isso não determina a regra. Contratamos hoje um jogador que fez um ótimo campeonato pela Portuguesa. A tendência é que o Dida inicie a competição. Na sequência, vamos ver o que acontece", afirmou Luxemburgo, se referindo ao Campeonato Gaúcho, na qual o Grêmio estreará no próximo dia 20, contra o Esportivo, fora de casa.

Em seguida, Luxemburgo lembrou da trajetória de Dida fora do Brasil como jogador do Milan, onde se consagrou como ídolo da história do clube italiano. "Ganha até quem está do lado. Os jovens que estão aqui almejam uma carreira como a dele, jogar 10 anos no Milan, e com qualidade. Ele serve de exemplo para os outros", completou.

O técnico rasgou elogios a Dida depois de o elenco gremista ter sido submetido a um treino físico comandando pelo preparador Antônio Mello no gramado suplementar do Estádio Olímpico. E, para evitar o desgaste ou prevenir o aparecimento de lesões, Luxemburgo resolveu cancelar a atividade que estava marcada para a manhã deste sábado, quando os atletas terão o primeiro dia de folga durante esta pré-temporada.