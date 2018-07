Luxemburgo exalta empate com Figueirense e subida do Fla na tabela

RIO - A torcida vaiou, os jogadores saíram de campo insatisfeitos, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou o empate do Flamengo diante do Figueirense, por 0 a 0, no Engenhão, na última quinta-feira, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que o resultado fez a equipe subir na tabela e entrar na zona de classificação para a Libertadores.

"Enfrentamos um time muito forte, que vem mostrando qualidade na competição. Não enfrentamos uma equipe fraca. Não vencemos, mas conseguimos avançar na competição", disse o técnico flamenguista, que só lamentou as chances perdidas no primeiro tempo. "Tivemos chance de matar o jogo no primeiro tempo, mas faz parte do futebol. Criamos algumas oportunidades, mas a bola não entrou. Acho que o Brasileiro, da forma que está, não tem nada definido. Vai ter briga na ponta da tabela, na zona da Libertadores e lá no rebaixamento", acrescentou.

Com o ponto conquistado, o Flamengo subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, ultrapassando o Botafogo, que estacionou nos 55 e caiu para sexto. No entanto, os torcedores flamenguistas não gostaram da exibição da equipe e vaiaram os jogadores, inclusive o meia Ronaldinho Gaúcho, que ao fim do jogo admitiu seus erros.

"Realmente não joguei bem. Nada deu certo hoje (quinta-feira). Espero que nos jogos que faltam eu possa ajudar o Flamengo a volta a jogar bem e a garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem", declarou o jogador, deixando claro que o objetivo do clube para este campeonato é a vaga na competição continental.

"Espero que o Flamengo chegue tranquilo a uma vaga na Libertadores. Queríamos brigar pelo título, mas não conseguimos os resultados que gostaríamos. Acabou não sendo um resultado tão ruim pelo jogo que foi. Até por isso, temos que brigar. Subimos uma posição na tabela com esse empate e vamos continuar lutando para ficar na zona de classificação", apontou.