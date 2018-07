Luxemburgo exalta mudança de atitude dos jogadores do Flamengo

Mais do que a vitória na sua partida de estreia, o técnico Vanderlei Luxemburgo festejou o comportamento do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o comprometimento dos jogadores e a garra demonstrada para vencer o clássico.

"Importante não era ganhar, mas queria mostrar ao torcedor uma equipe comprometida com alguma coisa. O time mostrou coisas boas, que tem objetivo", elogiou Luxemburgo, contratado na semana passada para substituir o demitido Ney Franco. "Vamos saborear essa vitória", completou.

Sem treinar um time desde o ano passado, quando deixou o comando do Fluminense, em novembro, brincou com a sua inatividade e voltou a festejar o triunfo. "Fiquei todo dolorido. Agora, vou tomar um relaxante e um vinho para dormir mais tranquilo", disse.

A vitória de domingo tirou o Flamengo da lanterna, mas o time segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com dez pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar a Chapecoense, fora de casa.