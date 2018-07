Luxemburgo exalta peso de classificação e diz que vai segurar Mugni no Flamengo

O treinador também enalteceu o fato de o time flamenguista ter conseguido vencer fora de casa apenas três dias depois de ter sido eliminado pelo Vasco, no Maracanã, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

"Você ter uma derrota e vir dois, três dias depois e jogar criando oportunidades, eliminando o jogo da volta, sem que o nosso goleiro precise trabalhar... Acho que foi bom. Nas próximas semanas estamos vendo, temos praticamente quatro semanas para preparar o time para o Brasileiro. É muito importante esta parte, foi importante eliminar a partida de volta porque em setembro, outubro sempre fica muito desgastante e é importante estar preparado fisicamente", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

E, ao elogiar a atuação rubro-negra, Luxemburgo ainda revelou que irá segurar Lucas Mugni no clube para a continuidade da temporada. O jogador interessa ao Atlético-PR, que esperava poder contar com o atleta após a participação flamenguista no Campeonato Carioca, mas o treinador cravou a permanência do meio-campista.

"Vou trabalhar com o Mugni, ele não vai sair do Flamengo neste momento. Com a força física e a técnica que ele tem, vindo por trás, não tenha dúvidas que é um jogador que promete. Vou trabalhar ele. O torcedor do Flamengo não deve mais vê-lo como camisa 10, mas sim como segundo volante, jogador de linha de 3. Ele gostou da ideia, já falei com o Jayme (de Almeida) e o Deivid (outro auxiliar do técnico) para que façam trabalho separado com ele após os treinos", ressaltou, empolgado com a atuação de Mugni como volante nesta quarta.