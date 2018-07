Luxemburgo exalta ponto 'importante' para o Flamengo O empate por 1 a 1 com o Vasco, combinado com os outros resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve o Flamengo na luta contra o rebaixamento, mas foi exaltado por Vanderlei Luxemburgo. O treinador considerou que o ponto conquistado no Engenhão será importante na sequência da competição.