Luxemburgo exalta postura do Fla em vitória sobre o Resende

Depois de ver o Flamengo vencer o Resende por 2 a 1, em Volta Redonda, na noite deste sábado, e assumir a liderança provisória do Campeonato Carioca ao lado do Botafogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a atuação da equipe rubro-negra, que agora acumula duas vitórias e um empate na competição estadual.

"O resultado foi bom. Anderson (Pico) botou um balde de leite bonito, depois derrubou, mas jogou muito bem. Achei que a equipe foi séria contra um time bem treinado. Se não tivéssemos essa postura, com certeza poderíamos ter saído de campo hoje com um resultado ruim", ressaltou o treinador, se referindo também ao fato de que Anderson Pico fez um golaço de fora da área, antes de marcar um bisonho gol contra, em dois lances ocorridos no segundo tempo do duelo.

O comandante também enfatizou que este foi "um resultado importante, contra uma equipe bem organizada e em um jogo difícil". "Jogamos como uma equipe muito bem treinada, que sabe o que quer em campo", analisou.

Luxemburgo também adiantou que deverá promover modificações no time na próxima quarta-feira, contra a Cabofriense, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A medida visa poupar alguns atletas do elenco, tendo em vista o desgaste que a maratona de jogos irá proporcionar ao time.

"Estamos trabalhando duro, com mais trabalho físico, mesmo jogando... Avançando fisicamente. É um terceiro jogo oficial. Nesta semana, para quarta-feira, sem menosprezar ninguém, a ideia é fazer algumas mudanças na equipe. Vamos botar outros jogadores para adquirir ritmo, para a gente poder analisar", justificou.