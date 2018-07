Luxemburgo exalta postura do Flamengo em vitória no Maracanã

A atuação e a postura do Flamengo na vitória por 4 a 0 sobre o Barra Mansa, na noite de quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, deixaram Vanderlei Luxemburgo satisfeito. O treinador destacou que o time não diminuiu o ritmo após abrir o placar da partida, o que acabou rendendo um triunfo por placar elástico.

"Foi a vitória de uma equipe que propôs o jogo desde o começo, que teve paciência para buscar o melhor momento, jogando o adversário para trás. É uma vitória boa, de uma equipe que sempre buscou o resultado e não parou mesmo depois do primeiro gol", afirmou.

Para Luxemburgo, o volume de jogo constante do Flamengo diante do Barra Mansa foi provocado pelas boas atuações dos volantes Canteros e Márcio Araújo. "O melhor foram os dois. Tiveram a paciência para achar o melhor momento para encontrar o pessoal da frente. A cadência e a percepção da partida passam por eles. Márcio Araújo e o Canteros fizeram o time jogar", comentou.

Reforço mais badalado do Flamengo para a temporada 2015, o atacante Marcelo Cirino desencantou ao marcar dois gols na partida de quarta-feira. Luxemburgo elogiou o atacante e destacou que ele ainda está em fase de adaptação ao estilo de jogo da equipe.

"O Marcelo perdeu um gol porque não cabeceou firme. Não tem que provar nada. Tem que seguir trabalhando. Vão chegar os elogios, as críticas e temos que respeitar isso. Sou profissional do futebol e tenho que fazer o melhor para o Flamengo. Ele jogava pelo lado em um time que recuava todo e apostava em contra-ataque. O Flamengo propõe jogo", disse.

A primeira vitória no Campeonato Carioca levou o Flamengo aos quatro pontos, na segunda colocação. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, às 19h30, quando vai enfrentar o Resende no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela terceira rodada.