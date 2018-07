Luxemburgo exalta rivalidade com Fla antes de clássico O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou nesta sexta-feira que o Fla-Flu, a ser reeditado no Maracanã no domingo, tem de tomar à frente, em rivalidade, do clássico entre Flamengo e Vasco. A declaração, feita em entrevista ao Sportv, deve motivar parte da torcida do Flu a ir ao jogo. O time sofreu uma queda acentuada de produção e de resultados neste ano e está em situação muito desconfortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.