Luxemburgo exalta torcida e atuação do Vasco no clássico: 'Brioso e determinado'

Em êxtase pela vitória de virada do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1 na manhã deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez questão de exaltar a importância do ambiente criado pela torcida em São Januário e se mostrou satisfeito com o desempenho de sua equipe, que teve, segundo ele, brio e determinação.

"Esse ambiente que tivemos hoje é o do Vasco. A torcida apoiando a equipe mesmo no resultado adverso. Esse é o Vasco que todo mundo quer ver: brioso, determinado", enalteceu o treinador em entrevista coletiva, na qual em seguida valorizou a atmosfera criada pelos mais de 20 mil torcedores presentes no estádio.

"É fundamental. É a sua casa. Se você abrir a geladeira na minha casa sem permissão eu te dou uma tapa (risos). Aqui merece um trabalho para fazer uma arena. Cabe. Passa a ser um caldeirão", emendou.

Não é segredo para ninguém que o Vasco da Gama vive um momento financeiro difícil. Durante a semana, Luxemburgo revelou que ainda não viu a cor do dinheiro desde que chegou em São Januário. O treinador, porém, garante que isso não interfere dentro de campo. Ele falou sobre o assunto e revelou um acordo que fez com o presidente Alexandre Campello.

"A obrigação do Vasco é reconhecer que tem que pagar salários dos jogadores, da comissão técnica e dos funcionários. E eles reconhecem isso. Sabemos que vamos passar dificuldades ao longo do ano, mas fiz um acerto com o presidente de que todo mundo vai para as férias com tudo em dia", afirmou Luxemburgo.

Com a vitória no confronto direto diante do Fluminense, o Vasco chegou aos 12 pontos e respirou em relação à zona de rebaixamento, subindo para a 14ª colocação. O time volta a campo no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo que abre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.