Luxemburgo exalta 'vitória convincente' do Flamengo Vanderlei Luxemburgo não escondeu a alegria pela vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, atual Campeão da Libertadores, neste sábado. Embalado, o técnico soma duas vitórias e um empate no comando do Flamengo e vem cumprindo a promessa de reerguer o time no Campeonato Brasileiro.