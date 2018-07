Luxemburgo exalta vitória, mas freia empolgação no Flu RIO - O Fluminense chegou à quarta partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro ao vencer a Portuguesa na noite do último sábado, de virada, por 2 a 1, no Maracanã. O resultado foi bastante celebrado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que, no entanto, preferiu não celebrar demais ao lembrar que o time está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento, sendo que já atuou na rodada.