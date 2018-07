Luxemburgo exige vitória para acabar com risco de queda

"Não podemos esquecer que nós temos um número de vitórias inferior ao das equipes que estão disputando com a gente ali. Dois empates em dois jogos acabam com os riscos, porque vai haver o confronto entre o Atlético-GO e o Vitória (na última rodada). Temos de buscar o resultado positivo e eu sempre jogo pela vitória", garantiu Luxemburgo, que, no entanto, está propenso a jogar com apenas um atacante de ofício.

No lugar de Diego Maurício, autor do gol da vitória sobre o Guarani, o meia Marquinhos jogaria. Nesse cenário, o meio de campo seria reforçado com dois armadores e mais Kléberson, deixando Diogo sozinho no ataque.

RUMORES - As especulações sobre reforços para a próxima temporada já começaram. O uruguaio Diego Forlán teria sido oferecido ao clube. O atacante, eleito o melhor da última Copa do Mundo, desejaria deixar o Atlético de Madrid para voltar a atuar na América do Sul, mais próximo de seu país. Os dirigentes rubro-negros, porém, dizem que foi feito apenas um contanto inicial e sequer valores foram discutidos.