Luxemburgo faz mistério sobre time, mas confirma ausências de Canteros e Paulinho Não foi somente o Vasco que fechou o treinamento às vésperas do clássico decisivo que vai definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo surpreendeu e fechou a maior parte da atividade realizada no Ninho do Urubu. O treinador também não revelou a equipe que irá a campo no domingo, mas confirmou que Paulinho e Canteros estão fora por motivo de lesão.