Luxemburgo faz preparação séria para a festa, antes das férias

PORTO ALEGRE - Vanderlei Luxemburgo faz seu ultimo treino nesta sexta-feira para as merecidas férias depois de recolocar o Grêmio na Libertadores da américa. Não é um treino qualquer, trata se de um trabalho para entrar na história. Luxemburgo comandará o time que faz neste sábado a primeira partida na nova arena do clube. Daqui a 50 anos, esse Grêmio que entra em campo às 22h30 de sábado contra o Hamburgo, mesmo adversário da final do Mundial de Clubes da Fifa de 1983, será lembrado por ter feito a primeira partida oficial após a despedida do lendário Olímpico.

Luxemburgo passou o dia envolvido com as coisas da inauguração do novo estádio. Desde domingo, com o fim do Brasileirão, ele se valeu do seu prestígio para segurar o grupo um pouco mais antes do recesso no futebol brasileiro. Não abriu mão de nenhum jogador porque sabe a importância da partida festiva. Não admite que a placa de inauguração da arena em 8 de dezembro de 2012 registre uma derrota do seu Grêmio. Os jogadores compraram sua idéia. E não perdem esse jogo por nada. O atacante Marcelo Moreno e o meia Felipe Nunes estão confirmados.

Embora a partida seja de grande importância para os gremistas, o time já tirou o pé e não trabalha como se ainda estivesse se defendendo na temporada. Ocorre que o Hamburgo também chegará ao Brasil esfacelado após compromisso nesta sexta no Campeonatos Alemão. Chegam após a partida contra o Hoffenheim. A previsão é que o time convidado desembarque em Porto alegre às 15 horas. Passam o restante da tarde no hotel antes de seguirem para a arena do grêmio, revivendo a rivalidade de 29 anos atrás. Daquele tempo, apenas a tradição das duas camisas.

Festa

Antes jogo, os organizadores prepararam uma série de comemorações no novo estádio, com discursos, participação popular e show de música.