Luxemburgo faz testes em treino do Flamengo Para a final da Taça Guanabara contra o Boavista, no domingo, no Engenhão, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer pelo menos uma alteração no time do Flamengo: a principal delas, ao que tudo indica, é barrar o atacante Deivid, com Ronaldinho Gaúcho atuando como homem mais adiantado. No lugar de Deivid, o argentino Bottinelli entraria no meio-campo.