Luxemburgo fecha 1º treino por mais de uma hora no Flamengo

Oficializado na última quarta-feira como novo técnico do Flamengo no mesmo dia em que Ney Franco foi demitido, Vanderlei Luxemburgo comandou na manhã desta quinta, no CT do Ninho do Urubu, o seu primeiro treino desta sua quarta passagem como treinador do time rubro-negro. E logo de cara optou por fechar por mais de uma hora os portões do local para uma conversa reservada com os jogadores da equipe que hoje ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro.

O treinamento, agendado para começar às 9 horas, só teve acesso liberado para os profissionais da imprensa por volta das 10h20, quando foi possível ver os atletas realizando um treino físico sob o comando do novo preparador Antônio Mello. Em seguida, após conversar com o presidente flamenguista Eduardo Bandeira de Mello ao lado do campo, o treinador foi para o gramado e dirigiu um trabalho tático que também contou com a presença do ex-atacante e auxiliar-técnico Deivid.

Na atividade desta manhã, na qual separou duas equipes por coletes brancos e verdes, Luxemburgo não deu indicações do provável time que deverá encarar o Botafogo neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Léo, lesionado, não participou desta atividade, assim como o lateral-esquerdo André Santos e o zagueiro Erazo, ambos com situação indefinida dentro do clube. O primeiro deles chegou a dizer que teve o seu contrato rescindido, dois dias depois de ter sido agredido por torcedores após a derrota por 4 a 0 para o Inter, domingo, no Beira-Rio, mas o clube negou que o compromisso com o atleta tenha sido encerrado. Já o defensor equatoriano está de saída da equipe da Gávea.