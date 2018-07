Luxemburgo fecha treino e esconde escalação do Grêmio para estreia

PORTO ALEGRE - O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu adotar o mistério e fechou o último treinamento do Grêmio antes da estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Huachipato, do Chile, em Porto Alegre. A primeira parte da atividade, realizada no Estádio Olímpico, foi disputada com os portões fechados.

Recém-contratados e inscritos na Libertadores, o lateral-esquerdo André Santos, o volante Adriano e os atacantes Barcos e Welliton participaram da atividade e poderão estrear nesta quinta. A presença deles, porém, só será revelada por Luxemburgo momentos antes do jogo, válido pela primeira rodada do Grupo 8.

Apenas a parte final da atividade no Estádio Olímpico foi realizada com os portões abertos. Porém, nesse momento, os jogadores já disputavam o tradicional recreativo da véspera dos jogos, impedindo que se descobrisse qual time vai entrar em campo na Arena Grêmio.

Motivado, Zé Roberto ressaltou a importância do Grêmio estrear com vitória no Grupo 8 da Libertadores. "Sempre é importante começar ganhando para dar maior confiança nos próximos jogos. Eu acho importante sempre pensar em pontuar. Temos um jogo amanhã em casa e temos que pensar um jogo após o outro, para dar tranquilidade para o time", afirmou.