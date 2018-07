Luxemburgo fecha último treino do Fla antes da semifinal

O Flamengo começa a decidir nesta quarta-feira uma vaga na decisão da Copa do Brasil, com a primeira partida da semifinal diante do Atlético-MG, no Maracanã. O momento decisivo fez com que o técnico Vanderlei Luxemburgo adotasse o mistério e fechasse o treinamento desta terça à imprensa.

Os jornalistas só tiveram acesso aos últimos 15 minutos da atividade desta terça, quando apenas alguns jogadores ainda estavam no gramado do CT Ninho do Urubu, treinando finalizações e cobranças de falta. Para aumentar o mistério, como já tem se tornado costume, Luxemburgo não revelou a escalação que entrará em campo na quarta.

Duas mudanças em relação ao time que vem sendo titular, no entanto, são certas. O zagueiro Marcelo está suspenso e deverá ser substituído por Chicão. Já o lateral-esquerdo Anderson Pico não pode atuar por já ter disputado um jogo da competição pelo Novo Hamburgo e deve dar lugar a João Paulo.