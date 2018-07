Luxemburgo festeja 1ª vitória no ano e evolução do Flamengo

Após só empatar com o Shakhtar Donetsk no último fim de semana, o Flamengo conquistou a sua primeira vitória em 2015 ao superar o Vasco por 1 a 0, na noite de quarta-feira, na Arena Amazônia. Por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo festejou o resultado positivo, ainda mais por ter sido conquistado diante de um dos rivais do clube.

"O resultado foi muito bom. É pré-temporada, os jogadores ainda não estão na melhor forma. A gente fica preocupado nesses jogos pegados, como Vasco e Flamengo. Minha preocupação era o cansaço no fim, o jogador fica mais exposto a lesões, ou de músculo ou para fugir de jogada ríspida. Me preocupou, mas o Vasco jogou lealmente. Foi um resultado bom pela rivalidade. Jogamos domingo para disputar a conquista do torneio. Ganhar é sempre muito bom", disse.

Para o treinador do Flamengo, a sua equipe apresentou evolução em relação ao duelo com o Shakhtar, especialmente os jogadores do setor ofensivo. Além disso, ele destacou que o clássico foi importante para testar alternativas para a sequência da temporada.

"Foi bom ter Nixon e Arthur começando o jogo. Arthur muito inteligente, Nixon mais pela direita puxando com velocidade. Gostei também do Marcelo (Cirino) por dentro, ele vai se ajeitar ali em campo, sempre cria condições de gol com algum companheiro. Gostei, estamos evoluindo, testando todo mundo, são nossas possibilidades que existem para usar dentro da competição", afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), para enfrentar o São Paulo. Luxemburgo ressaltou o desejo de levar a taça do Torneio Super Series, um triangular amistoso realizado em Manaus. "Vamos pegar o São Paulo com chances de vencer o torneio. Não os vejo acima do Flamengo", comentou.