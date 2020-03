Luxemburgo festeja Dudu como armador no Palmeiras: 'Ele incomoda os adversários'

A atuação de Dudu na vitória do Palmeiras sobre o Guaraní, por 3 a 1, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores, entusiasmou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

"O Dudu nesta função incomoda muito o adversário. Ele pega muito na bola. Deve ter corrido uns nove quilômetros e meio a dez quilômetros no jogo. Ele fica com liberdade e eu posso tê-lo no meio e também na ponta", disse o treinador, em entrevista coletiva, logo depois da 100.ª vitória palmeirense na principal competição sul-americana.

O treinador também destacou a atuação de Rony. "Ele deve ter dado uns dez piques com velocidade de trinta quilômetros por hora durante a partida." Ao mesmo tempo, Luxemburgo chamou a atenção para a ansiedade do jogador para marcar seu primeiro gol na equipe.

"Ele teve uma grande chance, após passe do Luiz Adriano. Era só deixar a bola bater no pé, mas ele quis tocar forte e perdeu o gol. Já falei para ele que vamos ganhar uma partida com um gol dele. É preciso calma."

A dupla de volantes formada por Bruno Henrique e Ramires também foi elogiada pelo técnico palmeirense. "Eles foram muito bem. Os dois chegaram muito bem para pegar a segunda bola no campo do adversário, com isso conseguimos pressionar o Guaraní no campo deles."

O Palmeiras volta a jogar pela Libertadores no dia 18, na Bolívia, frente ao Bolívar. Com seis pontos, o time alviverde lidera o Grupo B, à frente dos bolivianos e do Guaraní, donos de três pontos cada. O Tigre ainda não somou ponto.

O próximo compromisso palmeirense será pelo Campeonato Paulista, sábado, às 16h30, frente à Internacional de Limeira, no interior do Estado, pela décima rodada.