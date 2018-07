Luxemburgo festeja vaga na Copa Libertadores e exalta torcida do Grêmio

PORTO ALEGRE - Depois de o Grêmio vencer o São Paulo por 2 a 1, de virada, no último domingo, e alcançar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo festejou o fato de o time gaúcho ter assegurado de forma antecipada a sua classificação para a Copa Libertadores e exaltou o papel da torcida gremista, que lotou o Olímpico e empurrou a equipe no triunfo.

"Consolidamos de vez a classificação para a Libertadores, que era o objetivo pelo qual o presidente Paulo Odone me contratou, para que eu pudesse conduzir o time com a liderança de técnico para que ano que vem estivéssemos na arena (novo estádio do clube) jogando a Libertadores. Tenho que dar os parabéns aos torcedores pelo Olímpico que nós vimos aqui, porque quando cheguei aqui conclamei a presença do torcedor, e esse Olímpico que vimos hoje (domingo) é o Olímpico mágico que sempre temíamos quando vínhamos jogar aqui (como adversários)", enfatizou.

Luxemburgo, porém, lembrou que o Grêmio ainda precisa lutar para terminar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança, pois assim o time estará automaticamente classificado para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o terceiro e o quatro colocados do torneio nacional terão de jogar uma fase preliminar da competição continental.

"O nosso objetivo continua sendo a vice-liderança, para eliminarmos mais uma etapa (do Brasileiro) e entramos na segunda etapa da Libertadores. E agora viajamos amanhã (segunda-feira) para a Colômbia para buscar a vaga na final da Sul-Americana, que é (o título em disputa) que nos resta nesta temporada", completou o comandante, lembrando que o time gremista terá pela frente o Millionarios, quinta, em Bogotá, onde defenderá a vantagem de 1 a 0, obtida no duelo de ida.

Luxemburgo também parabenizou o Fluminense pelo título, que considerou merecido pela ótima campanha da equipe carioca na competição, e destacou a reação gremista diante do São Paulo. O treinador, porém, lamentou o vacilo do zagueiro Saimon, que falhou duas vezes no lance que terminou no pênalti convertido por Rogério Ceni.

"O time se entregou na marcação e depois, principalmente no segundo tempo, marcou e atuou. No melhor momento nosso, tomamos um gol. Voltamos para o intervalo, chamei a atenção para o que tinha acontecido, a bobeira (de Saimon), e fizemos um segundo tempo fantástico."