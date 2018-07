Luxemburgo festeja vantagem ampliada pelo Atlético-MG

O treinador atleticano considera que foi "um grande jogo" em Ipatinga, e vê a vitória como principal aspecto positivo, independente do placar. "O importante foi que aumentamos a vantagem", afirmou Luxemburgo. "A única coisa que tenho a lamentar é que tomamos dois gols de bola parada no primeiro pau, e em uma decisão não se pode cometer esses erros que são fatais."

Mesmo com as falhas, o técnico se disse satisfeito com o time. "Estou feliz com a equipe hoje (domingo), a equipe se comportou bem. Jogamos contra uma equipe que está parada, esperando os times chegarem para jogar os jogos decisivos, isso conta muito, uma equipe veloz, rápida, que muda de direção a toda hora", comentou.

Autor de dois gols no triunfo, Muriqui foi outro a valorizar a vantagem ampliada pelo Atlético. "Fiquei um tempo sem fazer os gols, só que nunca desisti de trabalhar. Sempre trabalhei e sabia que os gols iriam sair na hora certa. Não posso esconder a minha felicidade por estar fazendo os gols decisivos que aumentaram nossa vantagem", disse o atacante.