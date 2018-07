Luxemburgo fratura a mão após choque e pode precisar de cirurgia

O tombo que o técnico Vanderlei Luxemburgo levou após trombada com o atacante Dudu, do Palmeiras, pode causar prejuízo ao treinador. Por conta do lance, que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, o treinador do Cruzeiro caiu sobre a mão esquerda. Após exame de raio X, já durante a madrugada, foi constatada fratura no osso metacarpo.

"Caso a fratura permaneça alinhada será optado pela manutenção do tratamento conservador (não cirúrgico). Em contrapartida, se a fratura se mostrar instável será optado pelo tratamento cirúrgico. A evolução nos próximos dias é que dirá qual será a melhor forma de condução do caso", explicou o médico do Cruzeiro, Walace Espada.

O Cruzeiro segue no estado de São Paulo porque joga contra o Corinthians, domingo à tarde, no Itaquerão. Por conta disso, Luxemburgo pôde levar o elenco para a tradicional preparação em um hotel de Atibaia, seguidamente utilizado pelos clubes pelo quais ele passa.

O elenco foi reforçado com o atacante Marinho, que não pôde atuar pela Copa do Brasil e se juntou ao grupo após a derrota para o Palmeiras.