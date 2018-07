Luxemburgo ganha reforços, mas Eduardo continua vetado

Após iniciar a semana com quatro jogadores lesionados, a situação do Flamengo melhorou para a partida do próximo domingo, contra o Coritiba, no Maracanã. Nixon, Gabriel e Léo Moura voltaram a treinar normalmente e estão à disposição de Vanderlei Luxemburgo. Mas o técnico não poderá contar com seu principal atacante, Eduardo da Silva.

O jogador está em tratamento no tendão do tornozelo direito, o que já o fez ficar de fora no empate em 2 a 2 com o Sport, domingo passado. Dessa forma, Elton deverá ganhar nova chance no ataque.

A novidade no treino desta quinta-feira foi o retorno do artilheiro Alecsandro. Mas o atacante, que sofreu uma cirurgia na testa após um afundamento do crânio, participou apenas de uma corrida ao redor do campo. A previsão é de que ele volte a disputar uma partida oficial somente em 2015.