Luxemburgo indica que Palmeiras terá dupla de defesa com Felipe Melo e Gómez

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, fez nesta segunda-feira, em Orlando, a primeira montagem do sistema defensivo do time e indicou a formação de uma dupla de zagueiros. O treinador comprovou a ideia de colocar o volante Felipe Melo recuado para o setor e fez o jogador atuar ao lado do paraguaio Gustavo Gómez no trabalho realizado nos Estados Unidos.

A atividade tática de ataque contra defesa mostrou ainda um possível time titular do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Nacional, pela Florida Cup. Luxemburgo organizou primeiramente o setor defensivo, escalado com: Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; e depois o meio-campo com Bruno Henrique e Matheus Fernandes.

O mesmo trabalho mostrou as preferências de Luxemburgo para o setor ofensivo da equipe. No ataque, Luiz Adriano, Dudu e Gabriel Veron formaram o trio. Já entre os armadores, o treinador optou por testar variações, com Lucas Lima e Raphael Veiga. A equipe ainda terá mais duas sessões de treino nesta terça-feira, quando a formação titular será definida.

O intuito de Luxemburgo é avaliar todos os jogadores nas duas partidas da Florida Cup, na quarta contra o Atlético Nacional, e no sábado, diante do New York City. Por isso, a equipe terá várias substituições e testar mais de 20 atletas do elenco.