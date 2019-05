Luxemburgo já encara estreia no Vasco diante do Avaí como uma decisão

A dois dias de sua estreia no comando do Vasco, diante do Avaí, em São Januário, domingo, às 19 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo já colocou peso no seu primeiro compromisso à frente do time, que envolve os dois piores times da competição. E ressaltou a importância de a equipe obter a primeira vitória na competição.

"Vencer o Avaí. A nossa primeira meta é o jogo de domingo, que é uma decisão. Se não encararmos essa partida como uma decisão, complicou. Acabando o jogo de domingo, iremos começar a pensar numa outra decisão. O Brasileiro é um campeonato longo e às vezes você fica disperso, então é preciso tratar todas as partidas como uma decisão", disse.

Dono de cinco títulos do Brasileirão, Luxemburgo, aos 67 anos, tem uma maneira simples de pensar futebol. E indicou que apostou na conversa para preparar os jogadores do Vasco para o confronto com o Avaí.

"Futebol não tem muita ciência. Futebol é um só. Começamos a direcionar algumas coisas. Conversei com os jogadores para que eles saibam das responsabilidades que possuem a partir de agora. Estamos preparando o grupo não apenas para essa partida, pois temos toda uma competição para disputar. O Brasileiro não termina no domingo, ainda faltarão outras 33 rodadas. Será o primeiro jogo meu, mas o campeonato só termina em dezembro. Vamos trabalhar pensando no torneio como um todo."

O treinador não se incomoda com o fato de o Vasco ocupar a última colocação na tabela de classificação, com apenas um ponto ganho, em quatro partidas. E projetou a recuperação da equipe em um tempo curto. "O que aconteceu antes da minha chegada não me interessa. Não soma nada para mim, pois não estava com o grupo aqui. Vai ser importante o que iremos construir daqui para frente. Duas vitórias dentro do Brasileiro muda muita coisa."

Apesar de apenas cinco dias de convívio com os jogadores, Luxemburgo prevê uma mudança de postura do elenco já a partir do duelo com o Avaí. "Os jogadores precisam entender o que é o Vasco da Gama e o motivo de estarem aqui. Se eles não souberem o que representa o Vasco da Gama, o motivo de estarem aqui, não adianta nada. Eu sei porque estou aqui, então eles precisam saber também."

O Vasco deve entrar em campo para encarar o Avaí com a seguinte escalação: Sidão, Yago Pikachu, Werley, Castan e Henrique; Andrey, Lucas Mineiro e Bruno César; Rossi, Maxi López e Marrony.