Luxemburgo celebra vitória, mas vê Cruzeiro em reformulação

O Cruzeiro se reabilitou no Campeonato Brasileiro com uma formação diferente da usual, com o lateral-direito Ceará e os atacantes Marinho e Joel ocupando as vagas de Mayke, Willian e Leandro Damião, respectivamente. Satisfeito com o desempenho do time na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, domingo, no Mineirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo justificou as opções, explicando que precisa "rodar" o elenco, e exaltou a valorização da posse de bola apresentada pela equipe no duelo.

"Trabalhamos todos os dias, então o jogador sabe o que quero, hoje eu fiz as mudanças que acho deveriam ser feitas, e vou usar todos os jogadores porque o campeonato é longo e daqui a pouco vai começar a Copa do Brasil. Então é importante que todo elenco esteja a disposição. O time conseguiu negociar espaços, não tem que atacar toda hora, a bola precisa passar pelos nossos zagueiros, pelo goleiro, vai nas laterais, então nós ficamos com a bola e isso é uma coisa que já está acontecendo na equipe mais vezes. O time teve uma posse de bola muito boa e contundente e na hora que tinha que respirar, respirou", declarou.

Sob o comando de Luxemburgo, o Cruzeiro vem oscilando bastante, com quatro vitórias e quatro derrotas no Brasileirão. O treinador avaliou que isso se dá porque o elenco está em reformulação, mas garantiu que o time ainda vai evoluir na competição.

"O momento ainda é de incertezas, porque estamos em processo de reformulação, fazendo algumas experiências dentro do Campeonato Brasileiro, e a torcida tem que entender que esse processo de renovação não é só no Cruzeiro e sim em todos os clubes. A gente vê que tem uma perspectiva muito boa pela frente, jovens jogadores, com alguns mais experientes, um elenco bom", afirmou.

No último domingo, apenas 10.675 torcedores pagaram para acompanhar o triunfo do Cruzeiro. Mas mesmo assim Luxemburgo agradeceu o apoio do público que foi ao Mineirão. "O torcedor do Cruzeiro não é o 12º jogador do time, ele é o centroavante, que ajuda botar a bola para dentro, que chega primeiro, então esse comportamento da torcida do Cruzeiro hoje foi fantástico", disse.

O Cruzeiro está em 11º lugar no Brasileirão com 16 pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Avaí, no Mineirão, pela 14ª rodada.