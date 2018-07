Luxemburgo diz que Cruzeiro merecia resultado melhor

O técnico Vanderlei Luxemburgo avaliou que o Cruzeiro merecia sorte melhor no jogo contra o Coritiba, no último domingo, em que foi derrotado por 1 a 0, no Couto Pereira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua visão, o único gol da partida, marcado por Rafhael Lucas no segundo tempo, saiu de um lance isolado, que não representou o que foi o confronto.

"Até a hora que nós tomamos o gol, o Cruzeiro estava bem melhor no jogo. Estava bem posicionado, tivemos chances de poder fazer (o gol) no primeiro tempo, no segundo tempo. Não fizemos e em um lance isolado, bola cruzada na área, o cara conseguiu acertar uma cabeçada", disse.

Luxemburgo até reconheceu que o Cruzeiro não fez uma partida brilhante, mas destacou que o time não cometeu erros graves. Ainda assim, admitiu que faltou força para buscar a virada após ficar em desvantagem, ainda mais atuando como visitante.

"A equipe se houve muito bem. Não fez uma partida excepcional, mas estava muito bem centrada dentro do campo. Muito bem posicionada, buscando as jogadas, marcando bem e sabendo o que o Coritiba ia fazer. O Cruzeiro merecia um resultado melhor. Mas futebol, se você não faz (o gol), o adversário sai na frente e depois para conseguir virar é complicado", comentou.

Derrotado, o Cruzeiro está em 13º lugar no Brasileirão, com dez pontos. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Grêmio, fora de casa, pela décima rodada.