Luxemburgo lamenta derrota, mas vê Palmeiras 'no caminho certo'

O técnico Vanderlei Luxemburgo lamentou a derrota do Palmeiras para o Corinthians, no clássico desta quarta-feira, mas viu motivos para acreditar em melhores apresentações da sua equipe no Paulistão e no Campeonato Brasileiro, que terá início em agosto. Na avaliação do treinador, o time alviverde "está no caminho certo".

"Lamentamos a derrota, o time mostrou que estamos fisicamente no processo. Chegamos duro, forte (nas jogadas). Vimos um time buscando durante os 90 minutos. Sabemos que estamos no caminho certo", afirmou Luxemburgo. "Nossa equipe teve desempenho satisfatório para aquilo que treinamos e esperávamos."

Na sua avaliação, o Palmeiras vai ganhar ritmo suficiente na reta final do Estadual para começar em bom nível técnico no Brasileirão. "Acho que, com a volta do Campeonato Paulista agora, já dá para começar o Brasileiro num ritmo diferente."

Luxemburgo disse esperar que a pressão aumente no clube nos próximos dias devido à derrota no clássico. "A pressão sempre existe no Palmeiras. Quem quiser trabalhar no Palmeiras, precisa saber que, se perder para Corinthians ou São Paulo, vai ter sempre pressão", disse o técnico, admitindo preocupação com baixas recentes no elenco.

O clube negociou Dudu, perdeu Gabriel Verón por lesão nos últimos dias. E ainda pode perder Rony pelos próximos jogos. Nesta quarta, ele só entrou em campo porque o clube obteve um efeito suspensivo sobre punição aplicada pela Fifa. "Tem que ver como a coisa vai funcionar. Perdemos o Rony e o Verón, vamos ter calma e ver o que vai acontecer."