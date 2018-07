Luxemburgo lamenta empate e vê Flu 'virtual campeão'

"Eu prefiro valorizar o que conquistamos dentro da dificuldade que se apresentou para nós no jogo. Tivemos um bom primeiro tempo, sem o Fluminense ter a contundência que sempre teve. Após intervalo fizemos o gol, mas tomamos a virada e tivemos um jogador expulso em seguida. Então temos que valorizar o que fizemos diante de uma grande equipe, o virtual campeão", declarou.

Depois de integrar a seleção boliviana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e quase ficar de fora do jogo contra o Fluminense, já que seu voo atrasou, Marcelo Moreno teve uma participação de aproximadamente 40 segundos no confronto. Logo depois de entrar em campo, ele deu uma cotovelada em Rafael Sóbis e foi expulso, o que gerou irritação em Luxemburgo.

"Vamos condenar a atitude dele, que não é a ideal em um jogo decisivo, mas não vamos execrar, senão você arrebenta com a vida do cara. É um profissional que trouxe um prejuízo para a equipe em um jogo decisivo, mas vamos olhar o passado dele e lembrar que ele já ajudou bastante a gente", disse.

O técnico gremista ainda admitiu que o atacante deve ser punido pela diretoria. "Ele tomou uma atitude que não se deve tomar nunca, mas não posso acabar com a vida dele, dizer que nunca mais vai jogar no Grêmio por um momento impensado. Já falei com ele no vestiário, vou passar para a diretoria porque a atitude merece sim uma punição, mas não uma execração".