Luxemburgo lamenta gol que impediu vaga antecipada em Pelotas

O técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que ficou frustrado com a chance perdida pelo Flamengo, na noite de quarta-feira, de se classificar antecipadamente para a segunda fase da Copa do Brasil. Após abrir 2 a 0, o time sofreu um gol aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Nena, definindo o placar de 2 a 1, favorável ao time carioca diante do Brasil, em Pelotas, mas que não eliminou o jogo da volta.

"Se tivéssemos empatado aqui, seria bom levar isso para o segundo jogo. O negócio é que fomos até os 47 do segundo tempo praticamente eliminando o segundo jogo. Os caras empataram no fim. Estou feliz, mas frustrado por não ter terminado a primeira fase hoje. O time mereceu o resultado, porque jogou muito bem", disse Luxemburgo, que, no entanto, elogiou o comportamento dos seus jogadores no duelo de quarta-feira no interior do Rio Grande do Sul.

"Os jogadores estão de parabéns pela maneira como nossa equipe jogou, respeitando o Brasil. Vieram aqui para enfrentar um time difícil, muito bem articulado e armado. O ambiente de jogo não teve nada de hostil, violência. A cidade de Pelotas está de parabéns, recebeu muito bem o Flamengo. O importante é o espetáculo dentro do campo de jogo, da torcida. É um negócio bonito até de se ver. Vamos felizes para casa porque conseguimos um resultado e vamos levar a vantagem para o Rio. Mas também poderíamos estar em situação ainda melhor, porque eliminaríamos o segundo jogo", completou.

Luxemburgo também avaliou que o Flamengo estava tendo bom desempenho nas jogadas de bola parada, principal virtude enxergada por ele no Brasil, mas não conseguiu evitar que o time gaúcho marcasse o seu gol nesse tipo de lance no final do confronto.

"O Brasil não estava errando, nós é que estávamos tirando muito bem, porque sabíamos tudo que deveria ser feito. Mas se você tem 30 faltas do lado do campo, uma hora a bola vai entrar. Muito próxima da área, os caras chegando em cima do Paulo Victor, e acertaram. É uma qualidade deles, e conseguimos neutralizar até onde deu", afirmou.

Em vantagem, o Flamengo voltará a enfrentar o Brasil em 18 de março, no Maracanã, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. O próximo compromisso do time será no próximo domingo, também no Maracanã, contra o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.