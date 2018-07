Luxemburgo lamenta revés do Flamengo, mas aposta em classificação

POTOSÍ - A derrota por 2 a 1 para o Real Potosí, de virada, na noite da última quarta-feira, em solo boliviano, não desanimou o técnico Vanderlei Luxemburgo e os jogadores do Flamengo para o confronto de volta do mata-mata da fase preliminar da Copa Libertadores. O gol marcado fora de casa deu ao time carioca a chance de se garantir no estágio de grupos da competição com uma vitória por 1 a 0 no confronto de volta, marcado para a próxima quarta, no Engenhão.

O fato foi ressaltado por Luxemburgo após o duelo realizado na Bolívia. "Quem perde de 2 a 1 tem a chance de, em casa, com um gol, inverter a situação, com o Engenhão lotado e o torcedor comparecendo. O rendimento dentro de um primeiro jogo de temporada foi satisfatório", disse o treinador, que depois elogiou o espírito de luta mostrado por sua equipe no confronto no qual os atletas tiveram de suportar os efeitos provocados pelos quatro mil metros de altitude da cidade de Potosí.

"A equipe rendeu, correu, lutou, tentou buscar. Agora tem uma série de coisas para serem levadas em consideração: altitude, primeiro jogo da temporada... Nós conseguimos um resultado que nos dá a possibilidade de decidirmos em casa. Isso é muito bom em uma Copa Libertadores", completou o comandante, se referindo ao fato de que a equipe considerada reserva estreou no último sábado no Campeonato Carioca, na primeira partida oficial do clube neste ano.

Luxemburgo, porém, não deixou de lamentar o fato de o Flamengo ter sofrido gols em lances de bolas cruzadas na área. "Não podemos esquecer que esse é primeiro jogo dessa equipe a 4 mil metros (de altitude). Viemos aqui (em Potosí) para nos prepararmos para enfrentar as dificuldades e o time suportou bem, não foi preciso de balão de oxigênio, mas foram dois gols naquilo que mais treinamos, que foi a bola na diagonal", ressaltou.

O lateral-esquerdo Junior Cesar, por sua vez, enfatizou que agora é hora de o time esfriar a cabeça, analisar os seus erros e mostrar calma no jogo de volta para conquistar a classificação no Rio. "Merecíamos a vitória pelo jogo que fizemos e pelas oportunidades que criamos. Depois, infelizmente, tomamos dois gol de lançamentos. É um resultado que a gente lamenta, mas tem que ter a tranquilidade para reverter isso no Brasil", disse o jogador.

Já o zagueiro Welinton admitiu que os efeitos da altitude de quatro mil metros da cidade de Potosí, que deixa a bola mais rápida e dificulta a respiração dos jogadores, atrapalhou o Flamengo. Entretanto, ele também aposta na classificação da equipe carioca para a fase de grupos da Libertadores.

"Claro que podemos reverter. Aqui (em Potosí) é complicado, pois a bola pega uma velocidade diferente. Mesmo assim, a gente criou bastante. Mas, para um time que tem a qualidade que a gente tem, a possibilidade de reverter isso no Brasil é muito grande", opinou o defensor.