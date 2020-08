Luxemburgo lembra Palmeiras x Corinthians recentes e avisa: 'superioridade não é para sempre'

Como aconteceu em 2018, Palmeiras e Corinthians se enfrentarão na decisão do Campeonato Paulista. Naquele ano, deu Corinthians, em uma decisão polêmica e que até hoje causa discussão. No último jogo entre os rivais, nova vitória alvinegra por 1 a 0. O técnico Vanderlei Luxemburgo admite que o time alvinegro tem levado a melhor nos confrontos recentes, mas entende que isso deve mudar.

"O adversário tem tido superioridade nos últimos anos, mas isso não é para sempre, né? Vamos encontrar um adversário difícil e vamos nos preparar forte para a decisão", avisou o treinador, em entrevista ao canal Premiere, logo após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na semifinal do Estadual.

Luxemburgo era o técnico do Palmeiras em 2008, quando o time conquistou o Paulistão pela última vez. Ele contou que antes do jogo, falou sobre o assunto com os jogadores. "Falei para eles que estamos há 12 anos sem ganhar o Paulista e eu entrei para a história do clube por ter conquistado os últimos títulos aqui e eles poderiam fazer o mesmo."

O goleiro Weverton também destacou o confronto contra o Corinthians e lembrou da última partida, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0, gol de Gil. "Temos exemplo que há 15 dias nós enfrentamos eles e tiramos algumas coisas de lição do que foi aquele jogo", garante. "Não vai falar luta e entrega. É uma final de campeonato e clássico", ponderou.

A Federação Paulista de Futebol deve confirmar os horários e datas nesta segunda-feira, mas o primeiro jogo da decisão deverá ser na quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. E o segundo e decisivo confronto ocorrerá no sábado, às 16h, no Allianz Parque.