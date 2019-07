Luxemburgo leva 29 jogadores para treinos em Foz do Iguaçu: 'Definindo o elenco'

Depois de três vitórias em amistosos e jogos-treino no período de treinamentos no Rio de Janeiro, o Vasco inicia nesta sexta-feira a parte final da intertemporada causada pela paralisação do calendário para a disputa da Copa América. A delegação embarca para Foz do Iguaçu, no Paraná, para os últimos 10 dias de preparação com vistas à volta do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo "convocou" 29 jogadores para a viagem.

"Estou definindo o elenco. Não adianta ter 40 jogadores, não é o ideal. Estou definindo a parte profissional e abrindo cinco ou seis vagas para a base. Eles têm que jogar. Cinco ou seis já estão prontos se necessários", afirmou o treinador, logo após o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Quem viaja ao Paraná são os 22 jogadores que entraram em campo contra o Atlético Goianiense; os zagueiros Breno e Leandro Castan e o lateral-esquerdo Ramon, que tiveram problemas físicos importantes recentemente; o atacante Talles, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo, no último sábado, e o trio Alexsander, Miranda e Ulisses.

Sobre quem ficará no Rio de Janeiro - o elenco do Vasco conta com 40 jogadores -, Luxemburgo foi bem claro. "Defini o elenco que vai para a intertemporada. Se não foi, alguma coisa vai buscar. Nada contra ninguém. Simplesmente optei por outras situações. Minha opção. Acontece no Vasco: a categoria de baixo tem que ser usada. Quero usar esses jogadores. O Jairinho (contratado junto ao Bangu) é bom jogador, mas tenho o Talles que posso usar. Opção de negócio, estratégia, de valorização de jogador", explicou.

O treinador fez questão de enaltecer o empenho e o comprometimento de todos os jogadores durante as atividades feitas no CT do Almirante, no Rio de Janeiro. "Evoluímos. Se você falar que é o ideal, não. Temos de evoluir mais. Temos time para brigar para não cair e pode aspirar algo para cima. Essa equipe que temos estamos trabalhando forte para disputar essa classificação. Com o trabalho e o talento de alguns jogadores podemos evoluir e pensar algo para cima. Mas a primeira obrigação é saber que nossa competição é essa", completou.

Confira a delegação do Vasco para os treinos em Foz do Iguaçu:

Goleiros - Fernando Miguel, Sidão e Alexander

Laterais - Yago Pikachu, Cáceres, Danilo Barcelos, Henrique e Ramon

Zagueiros - Henríquez, Ricardo Graça, Werley, Leandro Castan, Breno, Miranda e Ulisses

Volantes - Richard, Raul, Marcos Júnior, Fellipe Bastos, Andrey e Lucas Mineiro

Meias - Marquinho, Valdívia, Bruno César e Yan Sasse

Atacantes - Rossi, Marrony, Tiago Reis e Talles