Luxemburgo mantém base em primeiro treino no Fluminense

RIO - O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou seu primeiro treino no Fluminense e, ao menos no primeiro contato com o elenco, deu mostras de que manterá a base que vinha sendo escalada por Abel Braga, demitido na última segunda. Nesta terça-feira, o novo treinador praticamente repetiu o time que foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio, domingo passado, em Porto Alegre.

As poucas mudanças foram por necessidade ou por volta de suspensão. Na lateral direita, Jean foi improvisado, já que Bruno e Wellington Silva estão machucados, o que abriu vaga para o volante Diguinho no meio de campo. No ataque, Fred, expulso diante do Vasco há duas rodadas, entrou na vaga de Samuel.

Com isso, o Fluminense está praticamente definido para a estreia de Luxemburgo, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Jean, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Wagner e Deco; Rafael Sóbis e Fred.

Depois de cinco derrotas consecutivas, Abel Braga não resistiu e foi demitido. Luxemburgo foi contratado para tirar a equipe da má fase e da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Fluminense é apenas o 17.º colocado, com nove pontos.