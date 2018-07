Luxemburgo mantém Charles entre os titulares em treino do Cruzeiro

Charles ganhou a posição porque agradou ao treinador no fim de semana. Além disso, Luxemburgo está insatisfeito com as seguidas suspensões de Willians, que já acumula seis cartões amarelos e um vermelho nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Com esta mudança, Luxemburgo manteve a base da última partida, com exceção de Manoel. O zagueiro foi poupado na atividade desta quinta por conta de cansaço físico. Não deve ser problema para o jogo contra o Avaí, domingo, no Mineirão.

Assim, o treinador deve escalar o Cruzeiro no fim de semana com Fábio; Ceará, Paulo André, Léo e Fabrício; Charles e Henrique; Marinho, Marcos Vinícius e De Arrascaeta; Joel.