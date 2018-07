Luxemburgo mantém Deivid e barra Diogo no Flamengo

Vanderlei Luxemburgo não fez mistério e mandou a campo, no coletivo desta quinta-feira, o time que pretende escalar no clássico de domingo, contra o Vasco, no Engenhão. O técnico manteve Deivid no ataque, ao lado de Diego Maurício. Recuperado de lesão, Diogo treinou entre os reservas.

Em relação ao jogo passado, o Flamengo contou com o retorno de Léo Moura e David, que cumpriram suspensão contra o Internacional. Williams também voltou ao time e treinou entre os titulares nesta quinta. Luxemburgo escalou a equipe principal com: Marcelo Lomba; Leonardo Moura, Welinton, David e Juan; Maldonado, Willians, Kleberson e Renato; Diego Maurício e Deivid.

Além de Diogo, Ronaldo Angelim, Toró, Rafael Galhardo e Fierro treinaram no time reserva. Petkovic, Val Baiano, Uendel e Correa trabalharam em separado, na academia. Eles contaram com a companhia do meia Renato Augusto, ex-Flamengo e atualmente no Bayer Leverkusen. Ele se recupera de uma lesão no CT do clube.