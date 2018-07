Luxemburgo mexe no time em busca de sua primeira vitória pelo Sport

Se a estreia não foi como o esperado, com um empate diante do Botafogo que resultou na eliminação da Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo apostará em quatro mudanças no Sport para o duelo deste domingo, às 11 horas, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de lesão, o zagueiro Ronaldo Alves retorna e ganha a vaga de Matheus Ferraz. Já o recém-contratado Anselmo entra no lugar de Ronaldo, enquanto Osvaldo fica com o posto de Everton Felipe. Suspenso, por sua vez, Mena será substituído por Evandro. Destaque ainda para Fabrício, que segue improvisado na lateral direita - Raul Prata e Samuel Xavier ainda estão lesionados.

Um dos destaques do duelo, porém, é um jogador que permanece no time: Rogério. Expulso na decisão da Copa do Nordeste, contra o Bahia, e na eliminação para o Botafogo, quarta-feira, o atacante ganhou o apoio de Vanderlei Luxemburgo.

"Ele não pode ser execrado. Ele tem potencial, tem qualidade e sabe fazer gols. Eu sou o técnico e eu tenho que mostrar que ele pode confiar em mim. Eu não posso arrebentar com a cabeça dele", avaliou o técnico do Sport, time que soma quatro pontos no Campeonato Brasileiro.