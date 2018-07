Luxemburgo monta Flamengo com Luiz Antonio na lateral

O técnico Vanderlei Luxemburgo deu sinais no treino desta quarta-feira de que já tem os substitutos de Leonardo Moura e Cáceres, suspensos, para o jogo de domingo, contra a Chapecoense, em Santa Catarina, pelo Brasileirão. Treinou pela equipe do Flamengo, no Ninho do Urubu, Canteros e Muralha - este na vaga de Cáceres.

Canteros atuou como volante, no lugar de Luiz Antonio, deslocado para a lateral direita, a fim de suprir a ausência de Leo Moura. O substituto imediato do lateral seria seu xará, Leo, que reclamou novamente de dores musculares e não deve ter condições de jogo.

Luxemburgo tem uma dúvida para tentar a segunda vitória seguida no Flamengo. O atacante Paulinho, com problema na coxa esquerda, cedeu a vez no treino desta quarta para Gabriel. O técnico paralisou várias vezes a atividade para orientar os atletas. Gritou e gesticulou muito. Em campo, houve resposta. Os jogadores se empenharam e corresponderam á expectativa de Luxemburgo.

No último jogo, vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, Cáceres foi expulso e Leonardo Moura recebeu o terceiro cartão amarelo.