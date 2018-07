Luxemburgo mostra cautela após vitória: 'Não terminou'

Vanderlei Luxemburgo não se deixou empolgar pela vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro que deixou o Flamengo em boa vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. O treinador da equipe carioca manteve a cautela e evitou projetar o confronto da volta porque se mostrou mais preocupado com a próxima rodada do Brasileirão, no qual o Flamengo ainda busca pontuação para acabar com qualquer chance de rebaixamento.

"Quem veio ao Maracanã, viu um grande jogo. Não terminou. Colocamos uma vantagem, mas é um jogo de 180 minutos", afirmou, antes de tecer elogios ao rival mineiro. "É um adversário com velocidade impressionante, mudança de direção e qualidade. Temos que agredir o adversário e não sermos furados."

Com o triunfo por 2 a 0, o Flamengo jogará na próxima quarta-feira, no Mineirão, com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. Luxemburgo, contudo, não relaxa, em razão do bom histórico de viradas do adversário. O Atlético avançou às semifinais com uma inesperada vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians, após ser derrotado justamente por 2 a 0 na ida, em São Paulo.

Evitando comentários sobre o novo confronto com o Atlético, Luxemburgo já se concentra na partida contra a Chapecoense, no domingo. "Temos mais uma decisão para sair da confusão. Queremos convocar o torcedor para vir ao Maracanã e depois vamos pensar no jogo de quarta-feira", declarou.

O treinador antecipou que não poupará titulares no fim de semana. Com 40 pontos, o Flamengo tem chances matemáticas de ser rebaixado, apesar de figurar em 11º lugar na tabela do Brasileirão - a primeira equipe dentro da zona de descenso, o rival Botafogo, tem 33.