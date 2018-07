Luxemburgo mostra confiança e garante: 'Cruzeiro não vai cair'

Apesar da má fase vivida pelo Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo mostrou confiança na equipe nesta sexta-feira. O treinador garantiu que o time mineiro não será rebaixado no Brasileirão, embora figure na 15ª colocação da tabela, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

"Tenho certeza pela minha competência. Muita gente diz que estou ultrapassado. Estou no futebol há muitos anos, conheço muito, não deixei de conhecer futebol. Talvez esteja trabalhando mais agora que 2003. Mas posso afirmar que o Cruzeiro não cai", afirmou o técnico, que não conquista um título desde 2011 - o Estadual do Rio, pelo Flamengo.

Para evitar novo tropeço no Brasileirão, Luxemburgo apostou no mistério nesta sexta. Poupou os titulares e adiou a definição da equipe para o treino de sábado, véspera da partida contra o embalado Santos. Nesta sexta, os titulares contra o Palmeiras, na quarta, pela Copa do Brasil, só fizeram trabalho físico. Os reservas disputaram coletivo contra a equipe sub-20.

Para o duelo de domingo, Luxemburgo pediu cautela contra o rival paulista. "É uma equipe de jovens, está pronta desde o ano passado. Joguei contra eles e era praticamente a mesma equipe, jogando e se adaptando. Um time de muita qualidade e velocidade. Não apenas com Dorival Júnior, mas desde o ano passado. Será um jogo bastante difícil", projetou.

Preocupado, o treinador convocou a torcida para o duelo no Mineirão, mas pediu paciência, diante das recentes demonstrações de insatisfação dos torcedores. "Peço ao torcedor do Cruzeiro para caminhar junto com a equipe, não ofendam os jogadores que estão fazendo o trabalho para vocês. Está muito a flor da pele, peço para ir ao estádio e estarem junto da gente. Se for contra, é pior para nós", declarou.