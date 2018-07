Luxemburgo muda esquema em treino e Arthur Maia vira titular no Flamengo

"Isso faz parte do trabalho. Estou criando outra situação para a equipe, que antes eu não podia fazer. Mas o Márcio não está fora. Se fosse isso, não teríamos renovado o contrato dele", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. O volante atuou em quase todas as partidas do Flamengo no Carioca.

Arthur Maia marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Salgueiro na semana passada, pela Copa do Brasil. Ele atuou em 14 jogos na temporada, alternando partidas boas e ruins. Mas, segundo Luxemburgo, o meia se encaixa na sua concepção de time. "Eu preciso de vários perfis: um jogador de pegada, outro que completa, outro que carrega a bola e limpa na frente, que é o caso do Arthur", considerou o

técnico.

Por ter eliminado o Salgueiro logo no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, o Flamengo só volta a campo para uma partida oficial na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 10, diante do São Paulo. Antes disso, encara o Icasa no próximo sábado, em Juazeiro do Norte, em partida amistosa.