Luxemburgo muda time e testa Cruzeiro com três volantes O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou nesta quinta-feira que pode escalar o Cruzeiro com três volantes na partida contra o Sport, domingo na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que indicou o treinador em atividade realizada na Toca da Raposa II.