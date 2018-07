Luxemburgo muda time em treino e Marcelo deve estrear O técnico Vanderlei Luxemburgo surpreendeu no treinamento coletivo que comandou nesta quarta-feira no Atlético-MG. O comandante atleticano promoveu três mudanças no time titular. Além do zagueiro Sidimar, que atuou no lugar do lesionado Werley, Luxemburgo sacou Correa e Aranha para as entradas do jovem João Pedro e do goleiro Marcelo, que deve fazer sua estreia pelo clube.